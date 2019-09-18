日統客運公司斗六總站張貼收費公告，4條國道客運路線10月1日起老人票價將以全票收費。（周麗蘭攝）

日統客運公告十月一日取消敬老票，有老人煩惱搭車花費變高，也有不少人認為「日統先撐得下去比較重要」。雲林縣府工務處表示，會窮盡一切努力協助日統客運與公路總局協商，不能讓老人家探親困難。

雲林縣外流人口多，旅外鄉親估計100萬人，攜帶農產到台北探親的長輩很多，只要到農產成熟季節，拎著箱子搭車限時專送，老人家把客運當貨運，認為搭日統「連人帶貨」很划得來。

日統公司營運不敵高鐵通車的衝擊也是事實，可收全票的年輕乘客越來越少，雲林縣高齡化排名全台第二，65歲以上半票搭車的人越來越多，每月僅剩50萬人次運輸量，老人占了28％至30％。

縣府工務處長汪令堯表示，經洽詢嘉義區監理所得知，日統訴求由政府機關編列預算補足法定優待票差額，但監理所表示法定優待票差額補助已於票價訂定時以交叉補貼方式進行計算，無法提供額外補貼。該所已於9月17日函復日統客運調整票價表不同意備查，請該公司依據老人福利法等相關規定辦理。

但日統董事長林義風表示，交叉補貼的計算方式是2006年實施，如今2019年了， 十幾年物價漲了多少？老人比率攀升多高了？以前搭車的人現在多數退休了；十幾前老年乘客比率5％，現在已多到30％了，國道的費率不僅沒檢討，賣出一張敬老票還要繳5％的稅，實在撐不下去。

汪令堯表示，超過65歲半票搭車是法定的，國道補助的權責在公路總局，日統和公總各執一詞，這件事影響縣民的搭車權益，會窮盡一切辦法協雙方，「不能這麼莽撞做下去」。

日統客運十月一日將取消敬老票傳出後，雲林網友認為「雲林人不能沒有日統」、「日統對於去長庚醫院的老人太重要了」、「沒有日統事大」。

(中時 )