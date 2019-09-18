湖北省氣象局監測顯示，截至18日，該省中東部繼續呈現不同程度的氣象乾旱，其中黃岡、黃石、咸甯等鄂東地區氣象乾旱最爲嚴重，出現大面積特旱區。

監測資料顯示，8月1日至9月15日，湖北平均雨量爲近53年來同期最少，僅69.4毫米。尤其是中東部地區降水異常偏少，一個半月裡，多數地方的累計降水量均不足70毫米，其中洪湖、英山降水僅4毫米。鄂西東部一直到鄂東地區的降水量均比常年同期偏少6成～9成，黃岡、武漢、黃石、咸寧等地偏少8成以上。

氣象專家表示，8月以來，湖北中東部地區始終沒有出現有效降水，加上今年高溫天氣持續時間長，進一步加劇土壤水分蒸發，導致中東部地區的氣象乾旱持續發展加重。

9月16日下午，武漢中心氣象台已陸續發布乾旱橙色和紅色預警信號，預計未來一周，襄陽北部、孝感、武漢、黃石、天門、仙桃、荊州東部、恩施東部、宜昌東部維持重度氣象乾旱；隨州、黃岡和咸寧大部分地區將維持特重氣象乾旱。

(旺報 )