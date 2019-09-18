本周末不少樂團開季，由指揮家呂紹嘉所所帶領NSO國家交響樂團的全新樂季，將在本周末登場，他以「豪情初綻」為音樂會主題，邀請年少時就認識的好友、鋼琴家劉孟捷擔任開季音樂會的獨奏家，演出貝多芬第二號鋼琴協奏曲，樂團也將演出在台灣鮮少聽見的馬勒《悲嘆之歌》。

呂紹嘉表示，過去10年來，完成了馬勒交響曲全集，「現在再加上這一首從未演過的悲嘆之歌，可說是完整了。」呂紹嘉說，這是馬勒18歲的作品，「全曲編制龐大且細膩，可看見他的大膽用法和勇氣。」

呂紹嘉表示，「悲嘆之歌可以代表馬勒所有的音樂思想，他後來寫的作品，在這部作品裡可以看見類似元素。這次音樂會的三首曲目皆是三位作曲家一鳴驚人的年輕作品，這也象徵NSO將往新的路前進，具有傳承的味道。」

此外，2020適逢貝多芬誕辰250周年，呂紹嘉和劉孟捷討論決定演奏貝多芬第二號鋼琴協奏曲，劉孟捷表示，「這是貝多芬創作的五首曲目中，最成熟的鋼琴協奏曲，我和呂總監一直都有心連心的感覺，一起演奏音樂感覺很好，NSO也一直都站在一個很高的位置上，藝術性很高。」

《悲嘆之歌》演出團隊和音樂家包括台大校友合唱團、台北愛樂兒童合唱團團員陳仲威、鄭勝豪，以及聲樂家林玲慧、翁若珮、孔孝誠及葉展毓等。演出將於9月20日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )