台中市中科路銜接水湳經貿園區40M-11號道路工程，年底即將完工。（台中市建設局提供／盧金足台中傳真）

台中市中科路銜接水湳經貿園區40M-11號道路工程，年底即將完工，豎琴式斜張橋持續進行跨越台74線中清地下道橋梁吊裝作業，很多用路人行經該路段，見到主體純白風格，極簡如同「少女的祈禱」造型，驚艷直呼「好美的橋梁」，該工程已獲勞動部「金安獎」，市府將爭取行政院公共工程「金質獎」與台中市府「金安心獎」，以奪三金為目標。

建設局長陳大田日前前往視察，提醒施工團隊持續注意夜間作業安全及工程品質，也期勉持續精進，爭取行政院公共工程「金質獎」。

建設局指出，施工中的「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」採景觀式斜張橋設計，由中科路往東跨越環中路及台74線中清地下道後，進入水湳經貿園區40M-11計畫道路，總長度552公尺，工程經費9億362萬元，正進行台74線中清地下道路段夜間施工吊裝。

為降低施工期間交通影響，工程採夜間離峰時段、封閉道路進行橋梁吊裝，自今年9月起施工，預計10月上旬可完成吊裝作業，與水湳端鋼箱梁完整銜接，並將接續辦理吊索吊掛及施拉作業。

此外，跨越台74線採鋼結構施工，施工進度已達84％，預計年底完工後，可有效改善周邊交通壅塞情形。

豎琴式斜張橋含有「台中起飛」與「展翼」的意象，陳大田強調，主體純白風格極簡如同「少女的祈禱」，勉勵施工團隊夜間施工的辛勞，也提醒團隊須注重橋梁吊裝作業各項環節施工品質，該工程已獲勞動部「金安獎」，期勉持續爭取行政院公共工程「金質獎」與台中市政府「金安心獎」，以奪三金為目標邁進。

(中時 )