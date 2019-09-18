花燈製作參與者期待台灣燈會競賽燈區，見到各組精心製作的花燈作品，一起照亮台中的夜空。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中。台中市政府教育局暑假舉辦花燈研習吸引1500人報名參加，從運用鐵絲製作花燈骨架雛形學習，常因要彎折出漂亮曲線，一不小心手及身上被鐵絲劃破流血，雖吃力但練就好手藝。教育局指出，參與者期待台灣燈會競賽燈區見到各組精心製作的花燈作品，一起照亮台中夜空。

教育局長楊振昇指出，「台灣燈會」是台中市2020重要大型觀光盛會，競賽燈區是燈會中最具有傳承意義的一區；市府特舉辦花燈製作研習營，邀請各級學校老師學習花燈製作技巧，再回到校園把製作花燈傳統技藝傳授給學生，讓文化向下扎根。

2015年勇奪台灣燈會親子組全國第一名的「燈王」富春國小教師鄭宏吏，今年也參加研習；他說，2020年台灣燈會再度於台中市舉辦，學校當然不會缺席，將由同校林宏桀老師接棒領軍製作參賽花燈。

林宏桀說，花燈製作過程中，學員學習運用鐵絲為花燈骨架彎折漂亮的曲線，經過5天研習，許多學員們手上及身上皆已貼著OK繃，儘管費力又傷神，但也因此練就一身好手藝。

鄭宏吏強調，目前已將參賽的花燈設計理念規畫完畢，作品設計除以明年生肖「鼠」為主、以台中特產與觀光景點為輔進行構思，並結合學校四軸飛機、VR眼鏡等科技亮點特色，要為花燈增添更多趣味、創意及現代感。

(中時 )