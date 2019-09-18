「2019台中樂器節」今年首度移師城區舉辦，盼帶領民眾一起隨音樂搖擺。（林欣儀攝）

台中市的10月很熱鬧。配合爵士音樂節將登場，邁入第14屆的「2019台中樂器節」首度移師城區舉辦，以「跨樂大FUN SONG」為主題，邀請民眾10月5日、6日到市民廣場與草悟道聽音樂、吃美食，而在9月18日的宣傳記者會上，副市長楊瓊瓔還隨著樂團演奏搖擺身體，感受音樂的美好。

在樂團的現場演出中，「2019台中樂器節」首正式揭幕，文化局副局長施純福指出，以往樂器節都在后里舉行，從在地產業出發，今年移師到城區的觀光熱點草悟道與市民廣場，也邀請在地樂團接力演出，盼讓更多人透過音符魅力感受到后里的文化歷史與地方特色。

楊瓊瓔表示，今年樂器節以「跨樂大FUN SONG」為主題，不只是從后里到台中市區的「跨地」演出，更是「跨界」邀請國際與在地樂團演出，現場還將配合舉辦樂器市集、美食市集等，讓民眾徜徉在草地，邊聽音樂邊享受美食。

文化局強調，今年演出團隊包括聖露西亞樂團、2017年羅馬「歐洲爵士音樂比賽」大獎Claudio Jr De Rosa等，陣容堅強，且除舞台區外，場區內還有「樂曲之王」演奏比賽，選手可自由改編樂曲、展現個人風格與實力，預計將為活動掀起另一波高潮，也藉此為接下來將登場的爵士音樂節暖身。

(中時 )