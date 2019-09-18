2019亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日點燃戰火，今年進入第七屆的亞洲冬季棒球聯盟將由分別來自台、日、韓共六支隊伍相互較勁，延續世界棒球12強後舉辦的冬季聯盟，將讓中台灣今年的冬天暖呼呼，歡迎球迷朋友們熱烈進場關注台灣冬季棒球盛事。

今年冬季聯盟共有六隊參賽，包含中職聯隊、日職東軍、日職西軍、日本社會人隊、韓職聯隊以及中職元老球隊新面孔的味全龍隊。六隊在23天的賽程中，將進行51場例行賽和5場季後賽，每支球隊在例行賽將各出賽17場，分別在台中洲際、雲林斗六與嘉義市三座球場舉行，5場季後賽全部在台中洲際球場進行。

11月23日開幕首日，六隊將依序亮相，中午在斗六與洲際兩座球場同步開打，斗六由韓職聯隊對戰首度參賽的味全龍隊，洲際由日本社會人隊交手日職東軍，晚上在洲際由日職西軍隊戰中職聯隊，晚場賽前將舉行開幕典禮。

日本職棒以及韓國職棒歷年都派出優質新秀，第三年參賽的日本社會人隊也不遑多讓，前兩年分別拿下預賽的一、二名，地主中職聯隊去年首度拿下第二名，今年將嘗試更上一層樓，老球隊新面孔的味全龍隊，甫成軍首度於冬季聯盟亮相，關心味全龍隊的球迷朋友，可以在冬盟一睹球隊集訓的成果，各隊精銳盡出，第七屆冬盟賽事精采對戰絕無冷場！

2019年冬季聯盟賽程表。（中華職棒提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)