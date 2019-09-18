交通部長林佳龍（左），向俄羅斯插畫家卡佳．莫洛措娃致謝。（廖志晃攝）

交通部長林佳龍（左），與卡佳．莫洛措娃介紹石虎。（廖志晃攝）

石虎彩繪列車與石虎保育，同時啟動。（廖志晃攝）

車埕鐵道觀光小學堂，成光新亮點。（廖志晃攝）

集集鐵道支線的「國立集集美術館」彩繪列車，因為原石虎圖樣被指像花豹，引發各界熱烈討論，也讓石虎的聲量爆增！交通部長林佳龍18日表示，因為這個美麗的錯誤，讓石虎保育和集集鐵道觀光成為話題，受到全國矚目，就結果而論，是達到更好的效果。

集集彩繪列車「國立集集美術館」18日正式啟動，林佳龍、交通部觀光局長周永暉、南投縣府觀光處長王源鍾，集集鎮長陳紀衡、水里鄉長陳癸佑，還有來自俄羅斯的石虎原創插畫家卡佳．莫洛措娃，共同見證及簽署石虎保育宣言，然後從集集站搭乘列車到車埕火車站。

林佳龍感謝卡佳．莫洛措娃，免費授權全新創作的石虎圖樣；也肯定彩繪列車設計師江孟芝，全額捐出設計費給特生中心做為保育經費。

林佳龍說，集集彩繪列車因為石虎圖案的美麗錯誤，引起全國關注，進而帶動台俄密切交流與集集線觀光熱度的正面迴響，如今證明這樣的正向努力，確實獲得更大的成果與回報。

王源鍾指出，集集彩繪列車及車埕國小蛻變而成的「車埕鐵道觀光小學堂」，都是中央與地方協力推動發展觀光，帶動地方產業發展的最佳典範，尤其是邀請義助石虎彩繪的俄羅斯插畫家卡佳．莫洛措娃來台參訪代言，更掀起全國甚至國際的知名度！

日月潭風管處長洪維新指出，集集彩繪列車透過台、俄雙方新繪石虎以交替出現方式，呈現於4節列車廂上，希望讓大家更深入了解集集的在地產業、文化，同時增加對石虎的認識與重視。

「車埕鐵道觀光小學堂」，提供遊客中心服務、集集線鐵道搭乘實境影片體驗，並架設實體模型動力火車在軌道繞行；園區並展示舊機車頭（R100型-R114）及舊客車車廂（35SPK32700型），與鐵道文化園區10多輛古董列車與舊鐵道，將使車埕再度成為鐵道迷必訪的朝聖之地，也為2022鐵道觀光旅遊年暖身。

(中時 )