沙烏地阿拉伯國營阿美石油公司（Saudi Aramco）的阿布蓋格(Abqaiq)和庫拉艾斯(Khurais)兩處煉油廠遭到無人機攻擊，葉門胡塞組織(Yemini Houti)也出面承認，但他們不說明哪一種武器。美國認為必定是伊朗提供的，就在剛結束的2019莫斯科國際航展(MAKS 2019)可能提供了線索，伊朗曾展出他們的自製渦輪噴射無人機，或許就是答案。

防衛世界(Defense World)報導，葉門胡塞組織在襲擊後曾表示，他們是用安裝新式發動機的無人機攻擊煉油廠的，葉門陸軍發言人葉雅‧沙里准將(Yahya Saree)說：「新型發動機使用的是普通發動機和噴氣發動機之間的東西。」

沙里在接受媒體訪問時當然不會提供有關於無人機的其他細節，他強調的是「滲透在沙烏阿拉伯境內的情報員提供的資料相當精確」，因為這場攻擊針對的是最脆弱的存儲和壓縮設施，因此成功的癱瘓了50％的石油加工能力。

雖然胡塞軍聲稱，攻擊無人機都是自己製造的，但是這種說法有問題，因為阿布蓋格與庫拉艾斯離葉門相當遙遠，假設無人機從葉門邊境出發，到阿布蓋格煉油廠的距離大約是800公里，離庫拉艾斯600公里，美國五角大廈認為，無人機從伊拉克發射的可能性更大，最近的距離是400公里左右。

另一個問題是，誰有能力造出長飛行能力的無人機? 伊朗。伊朗航空工業公司(IAIO) 在MAKS 2019展會上，曾展出一款名為「Mobin」的無人機四分之一比例模型，旁邊還展出一具名為Toloo-4的渦輪噴射發動機。

Mobin的性能諸元，特別強調匿蹤、遠射程、中途導引能力。(圖/defenseworld)

雖然IAIO稱Mobin為「無人機」，但有關Mobin的宣傳詞，卻更接近「巡弋飛彈」。宣傳詞寫道：Mobin的主要特點是「 具有低雷達截面，小於0.1平方公尺，具有中途引導，和終端相位引導的能力。飛行高度大約在10~13000公尺之間，航程為450公里，速度為900公里/小時，重量為670公斤，有效載荷為120公斤。確實有可能打擊煉油廠。

(中時電子報)