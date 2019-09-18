新竹地方法院民庭庭長彭淑苑以實際案例的情境體驗方式，說明酒駕肇事要付出非常慘痛的代價。（羅浚濱攝）

新竹市監理站為嚇阻酒駕發生，18日首度將酒駕再犯班講習移師到新竹地方法院舉辦，民庭庭長彭淑苑介紹酒駕新制法令，並做探討酒駕肇事刑責及民事賠償專題演講，有6次酒駕「資歷」的楊姓水泥工說，再也不敢酒後開車了！

新竹地院院長周煙平等人在活動前分拿「酒駕零容忍」的字牌，周煙平指過去5年，全台酒駕肇事有3萬6000人受傷，更造成近600人死亡，社會瀰漫「酒駕零容忍」的氛圍，並且立法提高酒駕刑責。

周煙平分析近1年新竹地院刑事1審終結7766案件中，酒駕有1976件佔23.44％，終結被告8747人，酒駕被告1977人約佔22.06％，酒駕累犯高達38.1％。

新竹市監理站站長朱詩蘅說，酒駕再犯道安講習課程要上12小時，為讓酒駕者了解酒駕車禍造成他人傷害、肇事刑責及民事賠償等問題，首次將酒駕再犯班講習移師到地院，由法官講習宣導，期能降低酒駕再犯率。

新竹地院民庭庭長彭淑苑講酒駕

民庭庭長彭淑苑介紹酒駕新制法令，酒駕罰鍰機車9萬元和汽車12萬元外，酒駕者5年內再犯採累進處罰，駕駛酒測值超過0.25毫克，同車乘客也將處6百元以上至3千元以下罰鍰。

彭淑苑分析個人酒駕行為的原因，以情境體驗的方式說明酒駕肇事造成他人死亡，使無辜家庭破碎，讓人深惡痛絕，除要面對作牢刑責外，還有民事賠償問題，要付出非常慘痛的代價。

參加講習的43名酒駕累犯中，58歲楊姓水泥工這2年來被逮酒駕6次最多，他說4次各被罰9萬元，1次連同刑期易科罰金共12萬元，最近1次酒駕是被撞被查到酒駕還沒罰錢，「賺不夠繳罰款！」聽講習後再也不敢酒後開車，要喝酒在家喝。

(中時 )