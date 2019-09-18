高雄市長韓國瑜（右）18日到左營區舊城城隍廟參拜。（林瑞益攝）

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布棄選中華民國總統，郭的幕僚說不需要安排碰面，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜18日對此表示，會透過雙方的好朋友聯繫郭董；希望大家為2020年中華民國生死保衛戰奮鬥。

韓國瑜今天走訪左營區新庄仔天公廟、舊城城隍廟，以及與左營區里民、民眾座談，受到民眾熱情歡迎。

對於和郭台銘聯繫？韓國瑜說，雙方有共同的好朋友，對中華民國有共同的憂慮，好朋友很熱心在聯繫，不管怎樣，要盡可能拜訪郭台銘董事長。

韓國瑜也指出，今天國民黨開中常會，也希望中常會、黨主席與郭台銘同志，大家要珍惜這個大家庭，共同為2020年中華民國生死保衛戰奮鬥；希望中常會、所有黨員要有大家庭、一家人的感覺。

對於外交部卡韓？韓國瑜說，不知道外交部為何在這節骨眼上訂這個直轄市長訪美、訪外的辦法，說實在的，感覺無法避嫌，他即將要到美國訪問，卻訂這個辦法；不過這沒關係，他到美國訪問絕對不會動用外交部的資源，他在這一方面是很自愛的。

＃2020年大選、＃韓國瑜、＃郭台銘

(旺報 )