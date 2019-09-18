鴻海創辦人郭台銘日前宣布不參選2020總統之後，郭粉的流向引發關注。名嘴陳敏鳳分析指，大概12趴的郭粉，會統統回去蔡英文身上，其中一些則回去韓國瑜那兒，剩下的人就是選擇不投。

陳敏鳳分析說，郭退選之後，塵歸塵，土歸土，本來郭的民調是從蔡英文那邊削一塊下來，再從韓陣營裡削一塊下來。在蔡英文的部分，郭在比較中間、比較經濟選民這一塊，可能高達10%以上。從韓國瑜那兒拿到的，也許有一些重疊，就是原本比較喜歡國民黨、但是不喜歡韓國瑜的，或許有些退休的軍公教人員希望郭可以贏，可以拿回退休金，這跟對韓的期待是一樣的，所以這批人就會回去投韓國瑜。

不過，因此不投票的人也會增加，因為有些人不滿蔡英文，也不滿郭台銘，這個選票就會回到一對一對決的情況，未來蔡英文還是有可能大贏韓10幾趴以上。

陳敏鳳在政論節目《台灣最前線》指出，也就是說郭台銘的民調20幾趴，12趴以上來自蔡英文，大概統統會回去；而來自韓國瑜的可能會回去一些，然後剩下的就是不投。

(中時電子報)