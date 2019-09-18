「情歌天后」梁靜茹日前在新歌分享會現場落淚，鬆口認了跟趙元同(Tony)結束9年夫妻情，而除了離婚一事震驚各界外，好友范瑋琪(范范)因率先爆料她離婚，也引發網友排山倒海的批評，今范范好姊妹小S出席塑身衣品牌代言活動，被詢問此事，表示非常心疼范范，忍不住替好姊妹申冤，表示范范真的不是大嘴巴的人，甚至激動地說：「(范范)背了超大的黑鍋，我替他感到不爽！」，當場揭露事件內幕！

范范因好友梁靜茹離婚事件，成為輿論攻擊箭靶，據《ETtoday》報導，小S表示范范這回真的很倒楣，盛讚她其實很講義氣，只是不太會說話，事情發生後也不敢跟人吵架，也擔心越講越惹是非，最後反成了最大受害者，小S心疼對范范喊話：「不要這麼弱好不好？」，直言兩人是好姊妹，大嘆范范為何不叫她出來講話。

小S更揭露范范在經歷網路輿論後的近況，表示范范如今有點恐懼症，平時要發個照片、影片都提心吊膽，連姊妹一起跳個倫巴舞，要不要發出去都會問：「會不會被罵？」、「會不會被攻擊？」，讓小S不懂發這內容有什麼好怕？被攻擊的點在哪？

至於范范早一步爆梁靜茹離婚消息，小S也揭露真實內幕，解釋其實只要大、小S有什麼事情，記者都會跑去問范范，而她不可能沒事就發言，要眾人想想，「一定是有人請她幫忙發言的嘛」，但因為這次沒人出來跟范范說一樣的話，才導致外界認為她是「大嘴巴」。

至於是誰讓范范先出來爆料，小S則不願多說，只是很心疼范范，澄清她真的不是沒是亂放話的那種人，沒想到會背了這麼大的黑鍋，讓做姊妹的小S覺得不爽，也跟范范說，以後誰找她幫忙發言，要她先跟老公陳建州商量，理由是小S覺得陳建州比較理性，應該會先沙盤推演，比較不會衝動行事。

(中時電子報)