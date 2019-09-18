台中市長盧秀燕出席921地震紀念活動，她在致詞時提到，921震斷台3線，也造成東勢、石岡傷亡嚴重，為不讓憾事重演，正力促「東豐快」復工。（王文吉攝）

台中市消防局長曾進財時任台中縣消防局副局長，親身參與921救災工作，回想當年目睹無數倒塌大樓及屍體，無力感油然而生。（王文吉攝）

信義養護中心院長張憲文是全倒的「東勢王朝」受災戶，921當時他與妻子從廢墟中爬出。（王文吉攝）

921地震20周年感恩展望紀念會展示當年老照片，建築物倒塌畫面依舊令人揪心。（王文吉攝）

921地震20周年感恩展望紀念會展示當年老照片，建築物倒塌畫面依舊令人揪心。（王文吉攝）

台中市921地震20周年紀念系列活動「感恩展望紀念會」18日在東勢高工舉行。盧秀燕出席活動時表示，當年東勢、石岡傷亡嚴重，主因就是台3線遭地震截斷，為了不讓憾事重演，正力促「東豐快」復工。立委江啟臣承諾，全力與中央、市府共同合作，讓山城幸福安全。

「感恩展望紀念會」播映參與救援與重建的政府部門、民間團體、志工拍攝的《921救援與重建回顧影片》，921震災東勢坐鎮指揮官趙令熙、副指揮官黃符寧、時任台中縣衛生局長黃美娜現身話當年。現場也重啟因地震停擺在凌晨1時47分的時鐘，紀念過去、展望未來。

盧秀燕表示，921大地震造成全台2415人死亡，台中遭受空前破壞，又以東勢傷亡最重，當時集合了台中縣市政府、民間團體、各界善心人士的資源，才能在歷經苦難後重建新希望，今日透過回憶、紀念、反省、檢討，盼凝聚台灣人民的力量，攜手同心，繼續前進。

盧秀燕強調，雖然不能奢求沒有天災地變，但可以事先做好準備，因此市府持續宣導災害應變觀念，強化減災工程，包含具備洩洪防災功能的秋紅谷公園、改善大里淹水問題的草湖防災公園，建設台中成為幸福又安全的城市。

從事消防工作41年的消防局長曾進財表示，921發生時他已有21年救災經驗，目睹無數倒塌大樓及屍體，無力感油然而生；時隔20年，台中救災系統與訓練已大幅提升，甚至有救災設備到國外參獎，會持續為保衛安全家園努力。

(中時 )