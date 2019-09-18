懷舊食堂的老闆張獻昌是曾任多家知名飯店主廚，專長為粵式料理，他在故鄉台南新營賣起傳統飯、麵小吃，用特調醬料入菜，口味特別。（莊曜聰攝）

懷舊食堂的料理口味獨特，炒飯加上一碗盅湯，是饕客上門最常點的美味組合。（莊曜聰攝）

在台南新營民治路上的懷舊食堂，是前飯店主廚張獻昌開的小吃店，他料理技術精湛，做起家常小吃別有一番風味，以古早味為噱頭，炒飯口味多樣，其一道名叫「蒼蠅炒飯」，雖然從名字看有點讓人摸不著頭緒，但裡面可是藏著國宴料理的祕方，也是饕客必點的招牌。

40歲的張獻昌曾經在台北晶華、台中金典、嘉義耐斯、高雄漢來、義大皇冠、江南渡假村等飯店擔任過主廚，專長是粵式料理，他在故鄉台南賣起傳統飯、麵小吃，要用五星級的手藝，給小吃帶來新風味。

菜單上的「蒼蠅炒飯」光看名字有點嚇人，炒飯中加入他從廣東師傅學來的「蒼蠅醬」，鹹香中又有種獨特的鮮甜，讓人一口接著一口，張獻昌說，「蒼蠅醬」是用豆鼓、糖以及多種辛香料，以獨門比例炒製而成，每天只做6小碗的分量。

張獻昌說，「蒼蠅醬」來頭不小，在陳水扁擔任總統時的國宴場合中，是用來蒸魚的獨門醬汁，可以帶出魚的鮮甜，當時的蒸魚料理連阿扁都讚不絕口，後來他發現當炒醬也很適合，自己開店後就有了這道蒼蠅炒飯。

懷舊食堂的炒飯較一般費工夫，看似簡單的肉絲、牛肉炒飯，都要先用木瓜打汁醃製讓豬肉、牛肉入味，再下鍋炒，口感鮮嫩，再配上一盅雞湯，只要100元就能吃到五星級美味。

店名：懷舊食堂

地址：台南市新營區民治路80-1號

營業時間： 10：00—14：00 16：30—20：00

電話：06-6563778

公休：周一

價格：蒼蠅炒飯 55元 肉絲炒飯 50元 蝦仁炒飯 60元 牛肉炒飯 70元

(中時 )