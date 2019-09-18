民進黨今中執會確認最後5大艱困選區立委布局，參選2020區域立委確定提名完畢，共計提名70人，現任立委46人，9位新人，候選人平均年齡48.48歲，相較2016年的48.76歲再度下降。

民進黨今中執會決定徵召新北市汐止區徵召「太陽花女戰神」賴品妤，北市文山區徵召市議員阮昭雄，新竹縣第1選區徵召黨發言人周江杰；雲林海線立委原提名前麥寮鄉長許忠富，將改提名前雲林縣長蘇治芬。

民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉也與今天五位被提名人一起召開記者會；卓榮泰表示，很謝謝台聯同意跟民進黨信義松山汐止選區共推候選人，很謝謝基進黨與民進黨互相默契，今天聽到綠黨在桃園平鎮原本要參選，現在能夠支持民進黨的蔣捷安委員，跟社民黨也持續保持良好溝通。

他說，期待每個政黨站在台灣派的政黨，大家能夠思考台灣的未來。所以前一天晚上，前副總統呂秀蓮突然參選，他跟呂聯繫，希望聽一聽他跟黨的意見，表達兩個想法，第一是連署工作困難繁重，40天內要連署28萬多人，相當大工程，不希望這樣連署被任何政黨操弄，他是特別提醒。

他說，另外，過去幾個月當中，民進黨召換許多年輕朋友站到第一線，改變做法、改變思維，讓年輕人看到這個黨的內部在團結，並往好的方向走，如果被外界形容是另外一種不一樣的想法，會讓黨困頓，希望呂副在這個事件上，給年輕人更多啟示。

他強調，希望未來持續在黨的立場上，他會和呂副總統保持很好的互動、溝通，希望呂接下來的動作，站在台灣派、中華民國台灣派，並確保進步下做好工作。

(中時 )