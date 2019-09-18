◎日統虧損 10/1起4線取消敬老票

雲林縣唯一經營國道客運的日統客運公司因高鐵通車後班次銳減，運輸成本增加，去年元旦擬取消敬老票，最後在雲林縣府協調下取消。日統本月公告，為維持正常營運，108年10月1日起，7000、7001、7002、7005等四條國道路線調漲，年長者優惠票價比照全票計收費。

◎蔡論文爭議 呂：拿出來「聞香」

前副總統呂秀蓮昨天接受喜樂島聯盟登記參選2020總統選舉，呂秀蓮今與民進黨主席卓榮泰會面，呂秀蓮說，「若總統身邊有任何質疑，就說清楚，（蔡英文）畢業證書就拿出來給大家『聞香』」。

◎韓盼拜會郭 郭幕僚打槍:真的不需要

國民黨總統參選人韓國瑜得知鴻海創辦人郭台銘棄選2020後，立即遞出橄欖枝，盼能拜會郭台銘，納入郭的政見，以利藍營整合。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天冷回應，指韓市長市政、選舉兩頭燒，「真的不需要有此安排」，大家各忙各的也挺好的，「目前並沒有朝政見合作方向考慮」。

◎強強聯手 陽明交大通過合併案

陽明大學與交通大學推動合校，兩校今日分別召開校務會議討論合校計畫書並表決，結果交大以59：15、陽明以65：20順利通過，將送教育部審核，待行政院正式核定後，開始遴選新校長，最快明年8月掛牌。

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(中時電子報)