台中市傳出科技產業有意實施「無薪假」，恐將涉及500名以上員工權益，台中市府勞工局緊急協調相關單位，向該企業說明實施減少工時相關規定，強調工時工資等勞動條件變更，應經勞資雙方協商合意，雇主不得片面決定減少工時、調降工資，建議業者若要讓員工放「無薪假」，可轉介至職訓中心充電，化解企業實施無薪假，及不必要的勞資爭議。

勞工局長吳威志表示，針對「無薪假」已協調勞動部勞動力發展署中彰投分署、中科管理局等相關單位，說明若雇主確實因景氣因素影響，與勞工協商減少工時，應依規定向勞工局通報，且不得低於基本工資。

此外，雇主如確實因受景氣影響，導致停工或減產，應優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人的福利、分紅等措施。

吳威志說，如仍有與勞工協商減少工時及工資的必要時，宜先與工會展開勞資會議協商，並經與個別勞工協商合意後，簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，事先向勞工局通報，勞工局將輔導勞雇雙方合法實施無薪假。

勞工局強調，雇主若減少工時或停工原因明顯非受景氣影響，應依原勞動契約給付工資，實施減少工時及工資期間，以不超過3個月為原則。

(中時 )