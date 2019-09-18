不同於90年代一系列拿著刀或槍的畫面，奈良美智作於2000年的巨幅《背後藏刀》近期將領銜香港蘇富比當代藝術秋拍，此畫除了是藝術家的轉變之作，亦是拍場上歷來尺幅最大的奈良美吧畫布作品。

奈良美智的大頭娃娃，一如安迪．沃荷的瑪麗蓮夢露或李奇登斯坦的金髮女郎，而2000年正值奈良創作的分水嶺，掌年他結束了長達12年的留德生活，回到故土日本；此前的90年代早期，他筆下的女孩形象卡通化且故意誇大頭部，在2000年後則頭部變小，身體比例更趨近真實的孩童，尤其過去作品中搶眼的刀子、電鋸、手槍等已消失，只透過大頭女孩沉著的神情，形成隱約的張力。

作品名為《背後藏刀》，已不見過去直接地以暴力的「玩具」表達對不完美世界的憤怒，而是以手持四葉草、小權杖，以更含蓄、樸素沉著的方式，以及畫面中隱隱透出的柔和微光，對於比大頭女孩宣而不戰的深沉的表情，孩童潛伏待發的力量仍不言而喻，奈良的心理變化亦在其中。

香港蘇富比當代藝術秋拍此次還有首登拍場的《無題(KIMPSONS ＃1)》，是KAWS《KIMPSONS》系列中尺幅最大作品，也是 KAWS 開始正式用畫布創作後所繪畫的首幅大型作品。

(旺報 )