南新國中退休老師蔡啟漳（右）獲全國教育奉獻奬，18日接受台南市長黃偉哲表揚。（劉秀芬攝）

迎接教師節，台南市教育局1 8日於樹谷音樂廳舉辦2019年教師節表揚大會，市長黃偉哲表示，一般人工作有上下班，老師對學生的愛沒有分上下班，非常感謝老師對學生付出的關懷，市府將來在能力、財力及物力許可的下，希望能夠給老師做最大支持。

黃偉哲進一步指出，台南市在108新課綱全國各縣市中表現得最好，教育部把台南市當作模範縣市，讓其他學校來觀摩學習，充分顯示台南市各位老師、家長以及校長為下一代受教權的努力，讓孩子能用最快的時間，把新課綱銜接得最好，也給孩子最佳的教學品質。

台南市府18日共表揚3位全國師鐸奬、1位全國教育奉獻奬、23位台南市師鐸奬得主、9位優良特殊教育人員及673位資深優良教師。市長黃偉哲、教育局長鄭新輝蒞臨現場頒奬、合影，於會中表達對教師感謝之意，許多老師親友也到場獻花祝賀。

其中獲得全國教育奉獻奬表揚的85歲南新國中退休老師蔡啟漳，奉獻杏壇45載，2000年退休後，擔任校園環境安全教育暨防震防災教育志工講師，至全市各區國中小巡迴宣導，18年來迄今未曾間斷，曾獲2007年、2013年教育奉獻獎，今年再度獲得教育奉獻奬。

此次大會同時表揚3位榮獲全國師鐸奬的崇學國小校長洪榮進、安慶國小教師廖肇瑞、大竹國小附幼教師張美惠；獲台南市師鐸獎的第三幼兒園園長林貴香、億載國小校長林志政、新市國中方文鋒、和順國中林信廷、大成國中林宜德、大內國中陳涵彤、永仁高中林月娥、復興國中黃吉楠、六甲國中張心怡、後壁國小許順清、龍潭國小丁女玲、玉山國小徐子蔚、億載國小李耿志、關廟國小林信吉、崇學國小張琬翔、三股國小劉育青、安慶國小廖肇瑞、麻豆國小吳季玲、東區復興國小李秋華、子龍國小郭偉智、大竹國小附幼張美惠、文元國小附幼羅心玫等教師。

黃偉哲說，師鐸獎名額有限，但是老師的付出卻是無限的，藉著今天的表揚，向各位老師表達最深的謝意。

(中時 )