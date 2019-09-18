常玉創作於1965年的《曲腿裸女》，既是他傳世最大尺幅的裸女畫之一，又是他最後一件裸女作品，睽違半世紀後，將於10月5日再度現身拍場，香港蘇富比預估成交價可望超過1億5000萬港元。

《曲腿裸女》曾被常玉選用於最後一次個展的邀請函封面，當時開幕邀請到的貴賓包括潘玉良、趙無極、朱德群、席德進等，不料常玉在此展後數月即因意外撒手人寰，誕生於1965年4月的《曲腿裸女》便成為其人生終章的鉅作之一，在創作此畫之前，常玉曾創作了較小尺幅的《曲腿裸女》，於1964年寄來台灣的國立歷史博物館作為個展用，如今小尺幅的《曲腿裸女》已成為典藏，而此次上拍的作品為122.5 x 135 公分，為史博館藏版本的7倍之大。

常玉的畫作始於花卉而終於裸女，對於裸女主題的探索，雖是受到20世紀巴黎藝壇的薰陶，但內在的精神氣質卻是東方文人素養的延伸，尤其50、60年代的常玉，已不再如30年代般以渾圓的線條塑造裸體，畫中裸女突破站立、端坐或躺臥的常規造型，此畫裸女水平躺臥，雙腿一橫一豎屈曲交疊，且畫家的視角由下往上看，特寫地放大了裸女的下半身與私密部位，上半身僅露出在畫面上占比極小的臉部和胸部。

蘇富比專家指《曲腿裸女》表面上畫人，卻是將雄奇的東方山水造化之美寓於人體，使西方裸女主題從戀愛情色中解放，同時讓東方山水美學找到西方的傳繹方式，可說常玉是借著誇張變形的裸女身姿，連結於東方的山水奇石。若說西方藝術以人體為神明之美的化身，東方藝術則以山水作為造化之美的象徵，常玉此畫堪稱東西方最崇高之美的結合，亦是為各自的傳統主題找到創新之路。

(旺報 )