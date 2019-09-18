國民黨臉書粉專貼出邱于軒直播記者會影片。（摘自國民黨臉書粉專）

高雄市府追查「大港開唱」補助案，遭時力高雄市議員黃婕等綠營人士反批「政治追殺」，國民黨主席吳敦義、國民黨分別在臉書粉專發文及PO影片，聲援高雄市府及市議員邱于軒，反擊「大港好大，市府好怕？」強調陳菊時代的高雄市政府已經舉債近乎破表，卻還高額補助「大港開唱」，當然要好好查清楚。

吳敦義在他的臉書粉專指出，高雄「大港開唱」停辦，被綠營塑造的罪惡滔天。但是之所以被大港開唱團隊指稱「感受不到韓市府支持」而停辦，恰恰是為了要好好調查陳菊時代「大港開唱」有沒有獲得不合情、不合理、不合法的補助。

他說，「大港開唱」從2010年起，年年獲得市府補助，總計已經超過五千萬元。這麼大的活動，卻沒幫工讀生保勞健保，更由臨時人員擔任出納，對一般藝文團體跟「大港開唱」的補助更是有大小眼之分。「大港開唱」獲得最高額補助的時候，時任高雄市文化市長恰好是現在的「罷韓」發起人，中間的微妙關聯也啟人疑竇。

吳敦義說，陳菊時代的高雄市政府已經舉債近乎破表，卻還高額補助「大港開唱」；這次停辦，就該好好查清楚真相，為市民守住荷包，還市民清朗的藝文空間。

國民黨臉書粉專則貼出國民黨副發言人、高雄市議員邱于軒「高雄大港開唱停辦的真相」直播記者會影片，並指大港開唱離開高雄的真相並不單純，背後有各種複雜的因素，這幾年領了高市府與文化部這麼多的補助，難道都不用交代清楚不用接受監督嗎？並質疑監督還是刁難？委屈還是規避？

(中時 )