基隆市二信高中戴振宇、劉俊宏、許加樂3人以「金夕說山城」為題參加「十萬青年獎百萬¬–創意遊程競賽」，探訪新北市瑞芳區。（二信高中提供／吳康瑋基隆傳真）

交通部觀光局以「十萬青年獎百萬¬–創意遊程競賽」鼓勵青年走入臺灣小鎮，以年輕的視角點出小鎮新觀點，經過三個多月逾300組的激烈競爭後，基隆市二信高中三名學生以「金夕說山城」為題榮獲佳作，將在27日頒獎。作品不僅探訪瑞芳區三大「尋金點」，更道出老礦工的心聲，學生們表示，希望藉作品帶領大眾以不同的視角重新認識瑞芳這個美麗的小鎮。

二信高中戴振宇、劉俊宏及許加樂就瑞芳區策畫「瑞芳時光百寶箱」，搭配「時光尋寶圖」製作QR Code，只要掃描就能看到各景點的新舊照片和以前的歷史及現況描述，並把這些內容經過篩選濃縮成5分鐘短片放入中英文字幕，希望透過影片喚起觀眾及政府對瑞芳區礦業及老礦工的重視。

影片中，他們走訪水湳洞，並訪問礦工後代，包括台陽礦業事務所、瑞芳老街觀光發展協會、龍安里、龍鎮里里長及猴硐的退休礦工協會理事長周朝南。他們指出，礦業除了黃金博物館有完整的介紹外，九份和猴硐的礦業卻被遺忘，周朝南集合瑞芳區退休礦工，用自己的老人年金成立了「媒鄉礦工文史工作室」，記錄礦工生活點滴。

戴振宇表示，希望藉此喚起人們對東北角煤鄉的記憶，就像周朝南先生所說的「礦工造就了台灣的經濟奇蹟，本不應該被歷史所遺忘」。

老師陳立欣說，經學生深入探訪，透過影片的呈現，讓民眾看到瑞芳除了景觀外，最重要的是這群為礦業努力過的「老礦工」，給他們支持與鼓勵。

(中時 )