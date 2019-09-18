8月13日行政院長蘇貞昌在圓山飯店宴請全國各地清潔隊長，承諾撥出3億餘元，為全國3萬2千餘位清潔隊員量製全新工作服。環保署今（18）日首度以3D走秀方式，展示由實踐大學服裝設計系主任施雅玲所設計的新款安全防護工作服。

環保署長張子敬對這批新工作服款式及材質表示非常滿意，可一改以往清潔人員工作服「破破爛爛」的形象。工作服包括2件短袖polo衣、2件長袖polo衣、2件長褲，以及1套具有透濕防水功能的機能性外套長褲。

環保署共編列3億多元經費，將製作發給每名清潔人員三種工作服每人兩套。將公開招標，由得標廠商依規格承製完成後，預計在今年12月前陸續發放給各縣市清潔人員使用。

張子敬說，清潔人員辛苦了！一年365天每天忍耐風吹日曬天氣，負責全國民眾廢棄物清理工作，尤其是颱風過後更需在極短時間內完成環境清理工作恢復市容，更讓他對清潔人員充滿敬意。

他又說，在這種具有高風險作業環境下，政府有責任及必要，給予清潔同仁具有舒適、輕便、實用等具有多功能安全防護的工作服執行清理工作。因此提供經過專業設計安全工作服，更能避免作業期間因穿著不良不便的服裝，可能造成無法挽回的重大危害事件。

具有舊金山藝術學院碩士學位的施雅玲表示，設計團隊是以台灣街頭巷尾最常見的綠底白花七里香為設計理念，以詠物之情傳達對清潔人員辛勤堅持工作，換來鄰里的清潔表達敬意，而清潔人員的辛勞就如同十分平民化的七里香一樣，滿園春氣微微飄過鄰里。

(中時 )