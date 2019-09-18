921地震造成2千多人死亡，對於當時痛失雙親的134位孩子們，更是難以承受的生命之重！兒福聯盟在台中成立「家庭重建中心」，承諾陪伴照顧這群失依兒少20年，提供專業的訪視輔導及家庭所需服務。如今，這群孩子現年平均30歲，7成進入就業市場，其中近7成平均月收入高於3萬元，近半步入家庭，近7成表示非常滿意或滿意現在生活。

在20年溫柔守候的承諾圓滿之際，兒盟舉辦「再見練習題 兒福聯盟九二一重建 二十年生命特展」，與大家分享兒福聯盟與失依孩子們，一起努力跟悲傷和平共處，練習接受的生命歷程。

兒福聯盟九二一生命特展9月中回到台中展覽，中友百貨一直是台中的指標性場所，這次特別攜手兒盟，於A棟10樓的創意平台推出為期一個月的「再見練習題」特展，希望在921二十年時刻，和台中的民眾一起回憶、紀念地震的歷史，並且透過百貨的正向氛圍，帶給民眾更多展望未來的祝福。

實力演技派演員張書豪，這次受邀成為兒福聯盟台中展覽的愛心大使，在現場除了透過影片、展覽的故事與互動更認識兒盟服務的孩子外，也感性的表示，921是全台灣人民的共同記憶，很佩服兒盟社工持續不間斷的陪伴，也替這些堅強的孩子感到心疼與敬佩。

張書豪也拋磚引玉，不僅擔任愛心大使，更捐助兒福聯盟的服務，期待並邀請更多民眾一起關注兒福聯盟及需要幫助的孩子。

兒福聯盟中區辦事處處長林武雄表示，在這段陪伴孩子的過程中，兒盟發現扶養人的意願、孩子對扶養人的信任感比血緣遠近更重要，孩子更能好好長大，而創傷的復原可能需要長達10年、甚至近20年的時間。

林武雄說，透過不同方式，讓兒少和社福工作者以及社會了解災後生活重建的歷程和經驗，了解到日常預防和緊急救援缺一不可，便將對失依兒少的悲傷輔導延伸至對一般兒少進行生命教育，讓孩子及早認識生命的重量，學習如何回應生活中的失落事件，以同理心接納或協助其他兒少走過失落和傷痛，創造更包容、接納和溫暖的氛圍。

(工商 )