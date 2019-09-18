桃園市大溪警分局員警16日巡邏時，見到1輛小貨車違停，因此進入車主家中，意外發現毒品吸食器，將王姓車主、鄭姓友人逮捕送辦。2人向法院聲請提審，法官認為，警方沒有搜索權限，程序不合法，裁定釋放2人。

員警在16日晚上10時許，巡邏行經中正東路，發現1輛小貨車停在路中，發現王姓兒子坐在副駕駛座，詢問下得知因為要搬家，爸爸開小貨車載東西。警方認為違停已經阻礙交通，因兒子不會開小貨車，要求陪同上樓，要爸爸快點移車。

員警進入王姓屋主家時，赫然發現客廳桌下有毒品吸食器、有毒品殘渣的吸管，因此將王姓屋主及在屋內的鄭姓友人依照現行犯逮捕。不料2人質疑警方程序違法，向法院聲請提審。

桃園地院認為，違停只是違反行政法，員警沒有進入私人住宅、搜索的權限，而且密錄器顯示，當時進入王男住家，是由他兒子帶領，但依法要同意搜索，需要當事人自願、事前明示，而警方是事後才要2人補簽自願搜索同意書，認定違法檢查，因此裁定釋放2人。

大溪警方表示，警方執行勤務時，於目視所及發現毒品吸食器及毒品殘渣，以現行犯依法予以逮捕送辦並無違失，對於當事人聲請提審法院裁定釋放，尊重法院裁定。不過消息傳出，基層相當不滿，有員警痛批，「難不成看見毒品要裝作沒看到嗎？」、「會不會不抓反而被辦瀆職？」

(中時 )