澎湖以瑰麗海島風貌著稱，不只曾獲選《寂寞星球（Lonely Planet）》的「全球十大秘密島嶼」殊榮，更是「世界最美麗海灣組織」的會員之一；今年觀光局力推「2019小鎮漫遊年」旅遊主軸並結合運動主題觀光，舉辦了2019菊島澎湖跨海馬拉松，預定11月3日開跑。

18日記者會以「做自己的破風手」為主題，呼應跑者不畏澎湖十級陣風「逆風而跑」，勇於挑戰自我極限的精神，更希望藉由國際專業級規格馬拉松活動將澎湖絕美景色、小鎮特色風情、在地美食與濃厚人情味推廣至全世界，吸引更多國內外旅客造訪，提高台灣能見度。

交通部觀光局副局長 周廷彰表示，為倡議聯合國世界觀光組織永續觀光的目標，將2019年訂為「小鎮漫遊年」，此次中央再次與地方聯手共同合作辦理的「2019菊島澎湖跨海馬拉松」，即將在11月3日開跑，今年馬拉松將結合澎湖特色小鎮漫遊，帶動地方觀光創新、創意、創業，希望能帶領全台灣及國際跑友深入體驗澎湖之美。」

2019菊島澎湖跨海馬拉松具備IAAF／AIMS國際專業賽道認證，更是全台唯一結合「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，今年賽道也是於國內離島舉辦的「AB點」不繞圈馬拉松賽事，賽事途中不只能完整欣賞澎湖海天一色的絢麗風光，沿途更有18個特色補給站提供當地美食，要讓跑者「吃到捨不得完賽」，會後更有追風市集以及『星』光音樂會與跑友一同high翻菊島，讓跑者不只透過雙腳，更能透過各種感官深入體驗澎湖小鎮的人文風光與壯麗海景。

被譽為天才跑者的中法混血美女雷理莎，此次受邀擔任活動大使，雷理莎開心表示，「很榮幸擔任這次2019菊島澎湖跨海馬拉松的活動大使，路跑是我最喜愛的運動，讓我找到快樂跟自信，此次能夠參加2019菊島澎湖跨海馬拉松，親身經歷菊島美麗風光，更是意義非凡，由於12月1將前往日本大阪挑戰第一次全馬，菊島可說是全馬賽事的前哨站，希望菊島賽事獲得好成績能再接再厲，再戰全馬挑戰自我。」

(中時電子報)