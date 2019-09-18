27歲的富邦勇士明星籃球員林書緯昨（17）日出席早產兒公益活動，協同黑人陳建州一起為公益活動發聲，他也回應目前依舊單身，並表示先前被拍到的緋聞對象都只是「Just Friend」。

球星林書緯（左）與黑人陳建州（右）較勁PK進球得分。（圖／品牌提供）

昨日林書緯出席早產兒公益活動，他接受《中時電子報》訪問表示，過去自己就經常參與及捐助公益活動，也曾經和媽媽一起捐助兒童與青少年，他表示會特別關心兒童是因為他發現世界上有很多小朋友，一出生可能就有困難及需要幫助的地方，所以他特別對兒少關心，這次出席早產兒活動也是原因之一。

對於之前被拍到的緋聞對象，他表示目前還是單身。（圖／翻攝自臉書）

本次知名錶款品牌結合公益活動，他也被問到有沒有曾經送給另一半情侶對錶過，他表示沒有，但自己生活中是個喜愛戴錶的人。提到感情他也害羞表示，目前還是單身，對於先前曾被拍到的女性友人，他也表示大家都只是好朋友「Just Friend」。

所屬球隊富邦勇士新的賽季即將加入ABL比賽，面對ABL的三洋將賽制，他也表示不擔心上場時間減少，因為過去在SBL也有兩個洋將，身為控球後衛的他，從SBL到ABL目前他認為打法上應該不會有太大的改變，他也希望有一天可以和哥哥林書豪在同一個球隊一起打球比賽。

(中時電子報)