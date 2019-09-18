基隆正濱漁港彩色屋以「台版威尼斯」聞名，但近日頻傳居民提出抗議，吳錫銓向記者反映，在路口危險迴轉找車位，假日更高達百餘輛。（吳康瑋基隆攝）

基隆正濱漁港彩色屋自去年完成彩繪後，便以「台版威尼斯」聞名，躍升成為北台灣最夯的打卡景點，但每逢假日車潮大量湧入，周遭車位一位難求，頻有居民提出抗議，表示很多車輛在寬僅二線道的中正路、正濱路迴轉臨停造成危險，基隆區漁會則指出在正濱舊漁會大樓旁邊的停車場，可停放百餘輛小客車，計次30元，而且同一天內可以多次進出，非常方便，供旅客使用。

當地中正區中正里鄰長吳錫銓向記者反映，自從彩色屋彩繪完成開放後，每天都有數十輛車經導航「正濱漁港」到中正路的漁港門口，但其實彩色屋是再漁港的另一頭，並且正濱漁港的大門終日深鎖，這些車輛只能在向鄰里問路後，又在路口危險迴轉找車位，假日更高達百餘輛，他表示，這樣子違規迴轉、違停，不僅造成交通堵塞，更使來往的行人有安全疑慮。

吳錫銓指出，他不解為何正濱漁港大門終年不開放，不使遊客車輛進入停車。他還說，從正濱漁港走到彩色屋的距離不超過五分鐘，遊客出入既方便，又能在路途上促進商機、繁榮當地。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，之前有不熟悉漁港地形的民眾，失手將車開落海，並且旁邊就是中國船員上岸安置區，漁會為盡管理及防護的責任，在不影響當地漁民作業的前提下，建議遊客可以把車輛停在正濱漁會大樓旁附設的停車場，可停放多達100輛的小客車，計次30元，同一天可多次進出，開放時間是上午六點到晚上十一點三十分，協助來基隆彩色屋的民眾，不再會有停車的爭議。

(中時 )