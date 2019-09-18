高雄市新聞局長王淺秋今以「你保證不會離婚嗎？」回擊媒體詢問能否保證韓國瑜不請假拚選舉。對此，網友在ptt上熱烈討論，反映不一，有網友認為王淺秋說幹話，紛留言說，「你能保證不禿頭嗎？」但也有網友大讚「水啦！這樣比喻就對了」。

民進黨籍高雄市議員康裕成等人今召開記者會指出，韓國瑜將從10月中起請長假3個月拚選舉，高雄市新聞局長王淺秋接受媒體聯訪時表示，現無具體規劃，但由於有媒體繼續追問「能保證市長不請假」時，王回說，「你保證不會離婚嗎？這沒有什麼可以保證的，就是說目前的確沒有規劃」。

對此，網友在ptt上熱烈討論，紛留言酸說，「這個理由不及格」、「原來請假=離婚」、「你能保證不禿頭嗎？」、「神邏輯」但也有網友挺王淺秋說，「這發言人太優質了吧」、「水啦！這樣比喻就對了」、「說真的，她為了幫韓，真的盡力了」。

(中時電子報)