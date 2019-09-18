全國技能競賽白熱化第3天，勞動部長許銘春（左二）強調每位進入全國賽的選手都是台灣未來的技職之光。（盧金足攝）

第49屆全國技能競賽19日完賽，勞動部長許銘春及勞動力發展署長黃秋桂18日到台中市為選手加油打氣，特別的是，曾代表我國參與國際競賽的45屆歷任國手，共有15人擔任本屆技能競賽的裁判、技術顧問及裁判助理，許銘春強調，每名進入全國賽的選手，都是台灣的技職之光。

許銘春說，技能人才是國家經濟發展的重要基石，勞動部每年都會辦理全國技能競賽，自1968年開始，今年已邁入第49屆，選拔優秀選手，培育代表我國參加國際技能競賽。

每屆參賽人數均在3000人之譜，熱門職類參賽人皆高達100人以上，從報名參賽職類，機器人職類參賽人數最多，以216人居冠，中餐烹飪158人次之，餐飲服務、機械製圖、汽車技術等也很熱門，反映時下獲青睞的職業。

擔任技能競賽裁判的賴昶傑，為第35屆加拿大國際技能競賽油漆職類的金牌得主，剛滿40歲的他，已開設空間設計工作室兼設計總監，當初第一年參加台灣省賽(現在的分區技能競賽)獲得第3名，但全國賽卻名落孫山，隔年再戰才獲得全國賽第一的好成績。

「競賽是和自己的比賽！」賴昶傑直言，在自我的心態調適及臨場反應更為重要，選手培訓所學到的專業能運用在工作領域上，是件幸運的事，與家具木工、門窗木工、室內配線、機電整合及粉刷職類等同期國手，成為職場最好的資源夥伴。

(中時 )