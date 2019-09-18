台北市長柯文哲最後未赴中選會登記總統參選連署，今揶揄藍綠總統初選民調將他當假想敵，現在一看「完全沒有正當性」；此外，今中執會，也有中執委希望黨能說明。民進黨主席卓榮泰今受訪表示，「參選的正當性是由民進黨的機制決定，不是他一個人在做決定。」

此外，今天中執會，民進黨中執委林俊憲，也是總統初選期間前行政院長賴清德的代表，據轉述，林今天在會中指出，柯文哲不選，與當初黨內總統初選時設定「蔡柯韓」三人參選做民調基礎有落差。

民進黨秘書長羅文嘉會後受訪指出，是在第二案蘇治芬案子處理完，林俊憲說，情勢變更，當初總統初選，現在不太一樣，是否應該跟社會說明一下。但是當時會中也有人則說，「但是接下來柯文哲會不會選還不知道，且到10月可能還有狀況。」

卓榮泰會後受訪回應，當時是經過黨決策機制，中執會通過的辦法，對參選的人數、人選進行對比，這是黨的機制，一定是在符合黨的程序下完成，現在不會對這個機制產生疑問。

卓表示，但他知道，外界會對這個機制產生疑慮，他個人會去做必要說明，一定會去也必要取得相關當事人理解，同時盼望，讓民進黨已經完成的提名程序，繼續走下去，他也會要求，全黨一致爭取勝選。

(中時 )