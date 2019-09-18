18日是中信兄弟球星「恰恰」彭政閔的新莊球場最終戰，對戰富邦悍將擔任先發第三棒、指定打擊，回顧生涯首戰就在新莊球場，首安、首轟、首打點、首得分也都在這，彭政閔覺得自己真的很幸運能一直打到現在。

生涯第1場比賽在新莊球場，如今第1792場出賽是在新莊球場的例行賽最後一戰，彭政閔回想起菜鳥的第一場比賽，心中有滿滿感觸，「第一次上場在這裡，雖然當時球迷不多，但對剛從業餘轉職業的球員來說，2000多人已經非常震撼了，當時有回頭看一下觀眾席，想著『自己真的加入中華職棒了』，到現在要迎來新莊最後一場，覺得能打這麼久很幸運。」

2001年3月10日彭政閔生涯初登板，在新莊球場於比賽後半段替補上陣，不僅擊出生涯首安，同場首打點、首得分也出爐，並在同年7月19日敲出生涯首轟，是發3分全壘打，地點同樣是新莊球場。彭政閔表示對生涯首轟很有印象，除此之外，2003年場內全壘打，以及2005年4月1日愚人節時對手「助攻」托球全壘打等，都在新莊球場發生，都是他生涯最特別的全壘打之一。

隨著引退戰逐漸逼近，彭政閔也一一向各個球場告別，他表示越接近退休戰會越來越感傷，如今迎來新莊最終戰，只希望感傷不要太大，還是要好好比賽，並希望在今天有好表現。

(中時電子報)