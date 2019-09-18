擁有貓裏風潮識別獎座的業者，為戀戀茶陶計畫中受縣府輔導的榮譽店家。（巫靜婷攝）

擁有貓裏風潮識別獎座的業者，為戀戀茶陶計畫中受縣府輔導的榮譽店家。（巫靜婷攝）

戀戀茶陶整合發展計畫18日於國道西湖服務區舉辦成果發表會。（巫靜婷攝）

品茶戀陶，國道3號西湖服務區「貓裏風潮」專櫃也能買到優質伴手禮。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推動茶陶產業自2016年向經濟部爭取1000萬元辦理「戀戀茶陶整合發展計畫」，3年來帶動102家地方企業發展、提升營業額逾8100萬元，並促進民間投資金額逾4000萬元，18日在國道西湖服務區舉辦成果發表，並頒贈「貓裏風潮識別獎座」提升榮譽店家及商品的識別度。

「戀戀茶陶整合發展計畫」委由聯合大學執行，期間辦理製茶、柴燒體驗活動及產業課程，召開產官學共識會議，帶領苗縣茶陶產業參與國內外產售活動，並趁勢推出特色禮盒及網路行銷，打造「貓裏潮」品牌，為拓展南來北往能見度，今年於西湖服務區設置「貓裏風潮」專櫃，搶賺過路客商機。

目前貓裏風潮專櫃共有45家業者進駐，來自銅鑼的製茶業者曾莉敏表示，這個平台給了青年創業、回鄉接手，以及不諳行銷的長輩們1個露出的機會，彼此還能交流經驗，但她觀察貓裏潮的口碑形象與識別度還有進步空間。

曾莉敏說，每家業者都還是用自己的包裝，沒有統一的LOGO，既然有「貓裏潮」的品牌，可嘗試用統一LOGO或包裝，再把每位農民的故事、生產履歷等放進去，用QR code呈現也可以。

為使貓裏潮的業者更有識別度，縣府頒贈獎座供店家擺放於店內，祕書長陳斌山說「這樣顧客一進門就能一眼看出這家是縣府輔導的茶陶優質榮譽店家」，提升顧客好感度也是產業創新的象徵，計畫結束但品牌仍會由茶陶業者組織成立的「貓裏風潮產業發展研究學會」接棒經營，並於專櫃持續服務。

(中時 )