透過報導畫面可以見到其中一名嫌犯散落的面罩、鞋子。（摘自abcNews）

日前美國喬治亞（Georgia）有位屋主遭逢3名蒙面歹徒入室行搶，選擇直接正面交火，直接把3人擊殺。（摘自abcNews）

私闖民宅是小事嗎？在台灣刑法最多只處一年以下徒刑，但是在美國，若惹錯對象，可能要有受死的風險。日前美國喬治亞（Georgia）有位屋主遭逢3名蒙面歹徒入室行搶，選擇直接正面交火，直接把3人擊殺，經警方初步調查後，判定這是件「正當防衛」事件。

根據美國abcNEWS報導，3名歹徒在民宅企圖搶劫屋主3人，雙方遂在前院交火。所幸，槍戰過後，屋主在內3人皆無受傷；而3名帶著面罩的嫌疑犯，其中一位直接身亡，另外2名嫌犯則經醫院搶救後不治。據當地警方透露，3名蒙面嫌犯皆位成年，約16歲大，並未向媒體透露姓名，不過已傳喚相關家屬。

透過報導畫面可以見到其中一名嫌犯散落的面罩、鞋子。附近鄰居Carlos Watson描述案發當時，他聽見五聲疑似為手槍的槍響，並表示有聽見突擊步槍的聲音，現場槍聲不斷。

依目前警方初步定調，這是標準「正當防衛」的案件，屋主不會被起訴。

(中時電子報)