菲律賓馬尼拉地方法院18日宣判「廣大興28號」漁船案8名涉案菲國海巡人員「殺人罪」成立，判處8年至14年不等刑度。當年承辦此案、赴菲調查的檢察官劉嘉凱強調，第一時間我方趕往菲國保存證據、訊問被告，是讓菲國被告定罪的關鍵。

劉嘉凱現已轉任律師，過去任職屏東地檢署承辦廣大興案時，特地赴菲國調查。他表示，一趕抵菲國立刻進行採證及訊問被告。菲國海巡人員指證廣大興號侵入領海，他們才開槍示警，否認蓄意殺人，還說廣大興號有衝撞巡邏船的意圖。

不過劉嘉凱實地調查後發現，菲國巡邏船體根本沒有被衝撞的痕跡，加上檢視菲國提供的巡邏船側錄畫面，顯示廣大興號根本一路逃命、只想遠離不斷瘋狂開槍掃射的巡邏船。劉嘉凱強調，菲國巡邏船明知廣大興號上有船員，還使用可穿透甲板的「機槍」掃射，造成廣大興號船身彈痕累累，硬凹說成「示警」實在難以讓人信服。

劉家凱表示，此次跨國合作偵辦，歸功於外交、法務部積極通力合作，協助菲國檢方辦案，我國法醫、海巡署承辦人、鑑識專家也配合前往訊問，這些都是對菲國犯案海巡人員成功判刑定罪的重要關鍵。

劉嘉凱認為，以菲律賓當地及台灣兩方的法律刑度來看，此次判決已算合理，「沒有非常滿意，但能接受。」但他建議，法務部可參酌死者洪石成家屬意見決定是否上訴，維護權益。

(中時 )