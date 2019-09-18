勞動部今天邀集相關團體討論「長期照顧安排假（顧老假）可行性」，會中針對假別的介定、中小型企業、到職多久才能請等討論，勞動部也擬在僱用管理就業平等概況調查新增問卷，詢問勞工的需求、雇主的意見等，預計明年3月公布調查結果。

據勞動部提供資料顯示，韓國有照顧安排假，但全部都是無薪；日本則提供照顧安排假93天，期間有投保僱用保險費用的67％的津貼；德國也有照顧安排的假期，津貼則是提供長照津貼。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛轉述，焦點包括介定是本人去照顧的假期或是照顧安排假，到底想要解決什麼問題，因為如果要本人照顧假再長也沒有用，但如果是短期的假目前有事假、特休假、家庭照顧假等假別，如何讓勞工不用離開職場也能解決需求。

黃維琛也說，會中也討論與他國較為不同的是，我國有98％皆是中小型企業，其中還有很多員工僅有3至5人的微型企業，如果提供長照安排假，每一個企業是否能夠同等面對制度上的要求，因此規模別也是要考慮的問題。

黃維琛表示，會中也針對到職多久才能請，會中有代表提及，是否可能有勞工到職一天就要請假，但要給幾天假、要不要有錢，如果要給錢，那錢要從哪裡來，要由雇主全額負擔，或是拿就業保險費給付，或是從長照2.0相關費用支出？

因此，勞動部決定在今年的僱用管理就業平等概況調查新增問卷中新增問題，詢問對長照假的需求、看法，預定今年年底前執行完畢，報告會在明年3月公布，黃維琛說，會待明年3月調查結果後，再看方向要怎麼走。

(中時 )