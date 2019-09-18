新北市立鶯歌幼兒園18日上午舉辦「新北市在地化複合型防災示範演練」。（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

新北市立鶯歌幼兒園18日上午舉辦「新北市在地化複合型防災示範演練」，模擬幼兒在疏散過程中不慎摔倒受傷，立即叫救護車送往醫院的狀況。（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

新北市立鶯歌幼兒園18日上午舉辦「新北市在地化複合型防災示範演練」。（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

新北市立鶯歌幼兒園18日上午舉辦「新北市在地化複合型防災示範演練」。（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

模擬演練由老師以溫和堅定的口氣，引導孩子就地掩護，戴上防災頭套迅速避難疏散。（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

適逢921大地震20週年，新北市立鶯歌幼兒園18日上午舉辦「新北市在地化複合型防災示範演練」，模擬災害來臨情境，設計防震立體拼圖、防災心臟病、防災大富翁等教材，將枯燥乏味的防災演練搖身一變，成了生動有趣的闖關遊戲，以寓教育樂的方式，讓孩子學習自我保護與尋求大人協助的能力。

鶯歌幼兒園表示，今年6月在園內安裝「地震警報系統」，是新北市幼兒園首創，這次透過情境模擬「上午9時40分，宜蘭斷層發生錯動，產生芮氏規模6.5地震，本園所在地新北市（鶯歌區）震度為5級」，帶領孩子展開5部曲演練。

「地震！小朋友不要害怕，我們要保護頭頸部，趴下、掩護、穩住」，模擬演練由老師以溫和堅定的口氣，引導孩子就地掩護，戴上防災頭套迅速避難疏散，隨後啟動避難引導組、搶救組、通報組執行任務，若避難疏散時，幼兒不慎下樓梯時跌倒受傷，立即請求救護車送往醫院，若班級發生冒煙火苗，使用乾粉滅。

最後，由師長帶領孩子唱一首「手指歌」，安撫孩子穩定心情，並向新北市災害應變中心、教育部校安中心呈報狀況、向1991留言平台報平安等。

鶯歌幼兒園園長廖藪芬表示，藉由觀摩及交流活動，讓師生體會防災教育對幼兒的重要性，尤其幼兒的應變能力、反應能力不如大人，透過防災演練，學習到意外發生時得以處變不驚，以本能態度保護自己。

教育局工程及環境教育科股長田如君表示，新北市學校及幼兒園每學期都依據在地化災害潛勢，辦理防災演練，適逢國家防災日將至，18日在市立鶯歌幼兒園舉辦防災示範演練，考量鶯歌區位於地震帶，訓練孩子在地震來臨時，迅速進行「趴下、掩護、穩住抓住桌腳」的抗震保命3步驟，並依循園長總指揮官的疏散指示，疏散到空曠處集結，培養幼兒園防災自救能力。

(中時 )