為了讓高雄的爺奶更加健康，並展現在社區照顧據點「練武功」跳操的成果，社會局舉辦社區照顧關懷據點健康操大賽，鼓勵據點內的志工或長者的家屬與長輩共同參與，活動報名自即日起至9月30日截止，邀請爺奶尬舞秀活力。

隨著年齡的增長，長輩的身心機能逐漸退化，為鼓勵長輩走出家門，高雄市設立社區照顧關懷據點，並藉由辦理據點健康操活動，提供社區高齡者更多運動的機會，不僅紓解生活壓力，也達到社會參與的目的。

今年度舉辦「爺奶（ㄉㄨㄥˋ）起來–社區照顧關懷據點健康操大賽」，除讓據點之間經驗交流、互相分享健康促進及動態活動經驗，參賽隊伍可自由選用由高雄市政府社會局長青服務中心提供適合社區長輩的指定曲，依據指定曲進行編排長輩健康操動作，並將健康操拍攝成影片後報名。

入圍隊伍將於11月6日在高雄巨蛋場館的「108年度（銀色派對）社區照顧關懷據點成果展」進行決賽，由評審選出表演金質獎、表演銀質獎、團體活力獎、創意造型獎及最佳默契獎各1隊，共5隊，向大眾展現社區照顧關懷據點的熱情與活力。

(中時 )