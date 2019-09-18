北市出現首例本土屈公病病例，該案例為萬華區80多歲男性，本月14日出現發燒肌肉痠痛等症狀即至醫院急診就醫，因症狀持續，16日經醫院通報，今天經疾管署檢驗確診，目前健康情形良好，已出院返家自主健康管理中。

北市衛生局指出，個案目前已出院返家休養中，因尚處於病毒血症期，已加強個案防蚊因應措施，由於個案潛伏期間曾於新北市中和區錦昌里附近活動，感染源尚待釐清，北市衛生局目前掌握同住接觸者健康狀況無疑似相關症狀，持續監測中。

北北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，迄今北市共有17例屈公病確定病例，1例為本土病例，16例為境外移入，其感染國家為緬甸10例、泰國3例、菲律賓、馬來西亞及印度各1例，今年境外移入病例數為屈公病自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

北市環保局清潔隊、萬華區健康服務中心已赴個案居住地附近清除孳生源、調查病媒蚊密度，並進行戶外環境化學防治以殺滅成蚊。萬華區健康服務中心逐戶進行家戶內衛教宣導以及戶內化學防治通知，預計9月19日進行家戶內化學噴藥作業。

北市衛生局呼籲，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5 天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，若出現上述症狀，應立即就醫採檢，若有屈公病防治與通報相關問題，可撥打北市衛生局疫情防治專線(02)2375-3782。

(中時 )