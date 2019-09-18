高雄市六龜國小與大寮國小辦理校際聯合活動，進行「推動食米學園計畫」，現場邀請日食生活烘培坊甜點師傅江舟航指導以米穀粉做成手繪烏龜造型菠蘿包及木瓜芒果甜點杯，學童DIY學習製作，創意十足。

六龜、大寮國小進行食米學園計畫已分別邁入第二年及第五年，去年五月，大寮國小邀請六龜國小師生體驗稻米收割、碾米及製作米公仔活動，今年則由六龜國小邀請大寮國小到訪，由高雄知名飲食作家、烘培料理及食農講師江舟航教導運用米穀粉製成生麵團，組合成烏龜造型的菠蘿麵包。

現烤菠蘿麵包出爐後，由學童親自以抹茶及巧克力漿，擠繪出烏龜的殼及眼睛，讓學生體驗米穀粉的創意應用，而菠蘿麵包課程更融合「六龜國小」意象，美味之外更是創意趣味，也成了兩校合作食米教育「校際交流活動」學童的伴手禮。

此外，現場也教導學童以米穀粉烘培出精緻的杯子蛋糕，加入六龜在地的金煌芒果及木瓜裝飾，作成精緻的甜點杯，透過米甜點DIY實作體驗，讓學童更喜愛米食的多元變化，呈現食米從產地到餐桌的饗宴，增進學童對食米的喜愛。

(中時 )