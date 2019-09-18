20190918中天新聞 藍拚整合！ 韓辦：韓已請朋友安排與郭會面

知名作家吳淡如搭檔鄧惠文、賴芳玉主持華視《今晚好好說》將在今(18日)進軍8點檔時段，節目以女性觀點出發結合三位主持人不同的專業領域，並用輕鬆的方式探討時事，而吳淡如聊到近日夯爆的鴻海創辦人郭台銘不選2020話題，也鬆口分享自己看法。

吳淡如今日在錄影現場被問起是否有收視壓力，她看著另一位主持人鄧惠文笑說：「壓力很大呀！她(鄧惠文)其實希望我們壓力很大，之後我們就會找她，會付她前去她診間候診。」而鄧惠文則對於接下主持棒，自稱自己有一股傻勁，笑說：「太聰明的人應該不會做這種事」，她表示在遇到法律或政策性問題不熟悉議題時，一開始壓力很大，但她現在已經做好心理調適，以代表其他不懂、不會的民眾的角度來問問題，一起學習。

吳淡如也附和說：「我也是一樣，經濟我勉強懂一些，政治上我是一個沒有顏色的白癡！」表示這次就是從一個不懂的人、沒有派別的人來看問題，畢竟中間選民還是佔大多數，也表示這節目不會為政治服務，不然她們也不會來擔任主持。

聊到郭台銘不選2020總統的看法，吳淡如更直言：「找不到副手不是真正的原因」，她以經濟學角度來分析表示，對於郭台銘來說這是一場賽局，他做了一個對他自己比較好的決定，但她也說：「雖然不知道為什麼，但我有點沮喪」。

賴芳玉則讚郭台銘是一個很成功的企業家，從退出鴻海到決定參選，再到退選短短不到半年時間，每一件事是都是一般人要大半輩子才能做出的決定，背後有很多理性分析，他選擇放下就是一個承擔，某種程度可以看出他的人生哲學是滿特別的。

對於許多人把郭台銘選或不選與鴻海股價的牽扯在一起，吳淡如相當不以為然，表示她還特別在錄影現場教賴芳玉看全球、台灣股市技術線圖，她直言：「郭台銘個人有沒有參政跟鴻海股價無關，真正跟鴻海股價相關的是全球經濟跟道瓊指數」，表示大家都不應該說他不選蒸發了多少億，或者當選是要救鴻海，一個產業如果蕭條，當了總統也救不起來。

華視全新時論節目《今晚好好說》，由暢銷作家吳淡如、心理學家鄧惠文、律師賴芳玉三位不同領域的女力代表，首度搭擋主持組成「婦仇者聯盟」，節目於每週一至週四晚間八點於華視主頻首播。

(中時電子報)