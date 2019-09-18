台北文華東方酒店「文華Cafe」即日起至11月1日推出「全民『楓』食尚」加拿大美食節，在Buffet餐檯上端出多道期間限定的加國料理，更搶先使用日前才引進台灣、享譽全球的加拿大頂級冷藏牛肉「Northern Gold楓紅金鑽」，讓饕客在浪漫的賞楓季節，暢快品嘗來自楓葉王國的特色美味，而這次期間限定的美食節，才開賣3天就有平均近8成滿的好成績。

隨著健康飲食意識抬頭，現今饕客不僅在意料理的美味，同時也更講究食材的來歷，甚至是成長背景，讓主打自然、零添加生長激素或抗生素的肉品越來越受青睞。這次文華Cafe主廚馮俊傑在「全民『楓』食尚」加拿大美食節中帶來的一大亮點，便是運用來自加拿大落磯山脈的冷藏頂級牛肉品牌「Northern Gold楓紅金鑽」設計出多道特色佳餚，該品牌主打以最自然的方式飼養牛隻，使其肉質細緻軟嫩，油脂如白玉般晶瑩純淨，並帶有優雅香氣，擄獲不少老饕的胃和心。

歷史悠久的「Northern Gold」以品質優異的Top AAA稀有等級牛肉，在國際餐飲市場占有一席之地，牧場於落磯山脈得天獨厚的自然環境條件優勢下，採天然放牧法，讓經精挑配種的穀飼純正種牛隻，依照季節在高海拔的夏季牧場、低海拔的冬季牧場之間遷徙，並堅持不使用生長激素和抗生素，因此孕育出100％純正優質且獲加拿大聯邦政府級別認證的肉品。

台北文華東方酒店文華Cafe自9月16日至11月1日推出「全民『楓』食尚」加拿大美食節，打造多道可暢快品嘗的加國美味讓饕客一飽口福。（台北文華東方酒店提供）

主廚精心挑選出「Northern Gold」Top AAA稀有等級的肋眼、紐約克及菲力等部位的優質牛肉，於文華Cafe周一至周五的「平日午間饗．吃．吧」和每日的「晚間饗．吃．吧」用餐時段，端出肉質飽滿多汁而軟嫩鮮美的現切爐烤牛排，讓饕客暢快地大快朵頤；不僅如此，在周六、日的周末午間「鮮．吃．吧」半自助式的午餐時段，更在主菜菜單中增添「香煎加拿大鴨肝菲力佐波特酒醬汁」的新選項，讓愛吃牛的食客們可大啖加拿大牛肉的極致美味。

在「平日午間饗．吃．吧」和「晚間饗．吃．吧」用餐的賓客們，還可享受位上「點到飽」的供餐方式，菜單上有主廚用加拿大頂級牛肉及鴨肝、花旗參、楓糖等加國的優質食材，烹調出「慢燉加拿大牛小排」、「鴨肝茶碗蒸」、「加拿大花旗參燉蟲草花雞湯」、「楓糖焦糖布丁」及「楓糖義式奶酪」等輪番輪替供應的主廚特色佳餚，鹹、甜料理都有，讓賓客能愜意地坐在座位上，享受貼心的直送上桌服務，輕鬆品嘗熱騰騰的現點現做佳餚。

「全民『楓』食尚」也推出7款期間限定的新品，重現加拿大經典甜點。（台北文華東方酒店提供）

經典甜點重現

「晚間饗．吃．吧」時段的饕客更有口福，餐廳將在現場設置「現煎料理區」，各式頂級的加拿大鴨肝、干貝、季節鮮魚和極黑豬里肌任君挑選，師傅就在滋滋作響的鐵板台前，為賓客料理香氣四溢的美味餐點，新鮮度看得到也嘗得到；若想多來點滋味上的變化，一旁還有主廚祕製的沙嗲醬、照燒醬、BBQ醬等特調醬汁能取用搭配。

各餐期的賓客都可無限享用琳瑯滿目的餐檯料理，有開胃料理、時蔬沙拉吧，也有黑椒加拿大牛小排、爐烤鴨胸佐櫻桃醬、嫩煎鮭魚搭蒔蘿白醬汁、BBQ豬肋排和匈牙利式牛肉湯等多樣熱菜；而最受台灣人歡迎的生猛海鮮吧，則囊括松葉蟹腳、野生角蝦、琵琶蟹、淡菜、鮮蝦等各式時令肥美海鮮，並有雞尾酒醬、油醋紅蔥醬汁、泰式辣醬、辣根醬、醃薑、辣味醬油等豐富的開胃醬料可隨意搭佐，餐點輪替推出，讓海鮮控都能大飽口福。

宛如精品般的甜點吧是文華Cafe的吸睛人氣餐檯，在這次加拿大美食節中也特別打造7款新品，由台北文華東方酒店行政西點主廚任樂軒（Hin），將多款繽紛誘人的加拿大經典甜點重現，推薦必嘗包含山核桃威士忌派、納奈莫條、藍莓起士蛋糕、燕麥莓果餡餅、楓樹蛋糕和巨人喬斯路易蛋糕等，讓饕客用富有特色的精緻加國小點，為美食節畫下甜美句點。

文華Cafe位於台北文華東方酒店5樓，用餐空間典雅時尚。（台北文華東方酒店提供）

「全民『楓』食尚」於9月16日至11月1日推出，周一至周五的平日午間「饗．吃．吧」每位1580元+10％，每日晚間「饗．吃．吧」每位1980元+10％，周六、日的周末午間「鮮．吃．吧」則是每位1980元+10％起。凡於「全民『楓』食尚」活動期間用餐消費（單點除外），便有機會抽中加拿大航空「台北至加拿大」任一城市的經濟艙來回機票，讓賓客親身到加拿大體驗楓葉王國的魅力。



台北文華東方酒店「文華Cafe」

電話：（02）2715-6668

地址：台北市敦化北路158號5樓

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