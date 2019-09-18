癌症時鐘轉速逐步加快，每4分58秒就有一人罹癌。台灣癌症基金會長期為癌友提供「醫療級假髮」免費借用服務，幫助癌友在治療過程中自信地面對外界，降低掉髮造成的身心負擔。然而礙於製作經費短缺，今年所收到約312公斤愛心捐髮仍無法開工。為此，癌症基金會今年首次辦理「918．揪捐髮」，呼籲民眾積極響應經費募集計畫。

從小由阿姨照顧長大的慧文與妙盈，因看到阿姨罹患乳癌後光頭的模樣，非常心疼，開始了第1次的蓄髮。在頭髮留了3年多後，剪下捐贈予台灣癌症基金會。此後，姐妹倆又開始了第2次的蓄髮，盼讓無法購買假髮的癌友自信地接受治療。面對短缺的製作經費，她們捐出自己的零用錢，期盼為癌友付出小小的力量。

一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，所需的製作經費為3500元。今年以來，台灣癌症基金會已累積收到約312公斤愛心捐髮，約可製作1500頂假髮，但礙於經費短缺，仍然無法開工。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣癌症基金會今年首次辦理「918．揪捐髮」假髮製作經費募集計劃，號召民眾一起來揪捐髮，支持假髮製作經費。9月18日起，一個月內單次捐款達1000元(含)以上，或指定每月固定捐款達100元一年期以上，即可參加抽獎活動，有機會抽中藍牙智慧血壓計、體重體脂計、遊樂園門票、住宿券、蛋捲禮盒及知名兒童繪本等多項好禮。

(中時 )