法務部為援助收容人家庭獲得各項資源挹注，鼓勵家屬走出戶外，與社會連結，感受外界的溫情與協助辦理「及時雨-援助收容人高關懷家庭方案」，結合社會資源舉辦幸運草育樂營，希望更有能力給予收容人改變所需之關懷及支持，進而改過遷善。

矯正署長黃俊棠表示，法務部長蔡清祥就任以來，非常重視收容人的家庭支持及援助家庭的施政措施，因此矯正署積極辦理「及時雨-援助收容人高關懷家庭方案」，結合社會資源提供物資關懷、參與家庭支持相關活動的交通費補助及幸運草育樂營等項目，以扶助生活陷入困境的家屬順利度過難關，期使收容人能因感念各界支持而達教化效果。

矯正署幸運草育樂營採北、中、南、東分區辦理，北區矯正機關在8月28日由桃園監獄主辦，其他14所矯正機關協辦，揭開育樂營的序幕，活動當日於桃園市八德區巧克力共和國觀光工廠舉辦「幸運草育樂營-大手拉小手」活動，參加的收容人子女及家屬來自於基隆、宜蘭、大台北、桃園、新竹等地區，總計178人。

北區育樂營活動以寓教於樂的方式，藉由親情影音集、闖關遊戲、卡片及巧克力DIY等互動性的課程，引導子女及家屬彼此分享與感受，增進親職及家庭關係溝通技巧，分組時間時並播放收容人預錄的影片，內容包含想給孩子們的話或參加技能訓練的實況等，活動結束後，由矯正機關將當天製作的小點心及卡片轉送收容人，傳達子女及家屬對收容人的支持與鼓勵；另由隊輔人員拍攝收容人子女及家屬參與活動的影像，於家庭日活動時播放。

矯正署表示，陸續將由中區、南區及東區的矯正機關接棒，持續結合縣市政府、觀光工廠、文物館、休閒農場、民間社福單位及輔導人員等社會資源，透過手作、街頭藝人表演、團康活動等方式，增進親子間的互動與情感連結，以援助收容人家庭獲得各項資源挹注，鼓勵家屬走出戶外，與社會連結，感受外界的溫情與協助，而更有能力給予收容人改變所需的關懷及支持，進而改過遷善。

(中時 )