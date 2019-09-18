18日是中信兄弟球星「恰恰」彭政閔的新莊球場最終戰，且今日剛好是「鋒哥」陳金鋒退休3周年的日子，2016年陳金鋒引退時，彭政閔送上高爾夫球具，希望他能享受退休生活，3年後陳金鋒代表富邦悍將，要贈送彭政閔「大禮」。

2016年陳金鋒引退年，彭政閔與林智勝、陳鴻文、蔣智賢、張正偉等人合送高爾夫球具給陳金鋒，3年後輪到彭政閔退休，今日是彭政閔在新莊球場的最終戰，日期剛好是陳金鋒2016年退休的日子，彭政閔聽聞後笑說，「我今天會祝他退休3周年快樂。」

彭政閔與陳金鋒兩人從小就認識，還一同拚戰過不少國際賽，私下感情很不錯，對於要從陳金鋒手中接下引退禮，彭政閔表示，「陳金鋒的成就大家都非常了解，雖然我們是同學，但從他手中接過這樣的儀式很開心。」

彭政閔生涯首戰就是在新莊球場，當時雖觀眾只有2000多人，不過對於剛從業餘轉職業的菜鳥彭政閔來說，已經相當震撼了。彭政閔也透露，最近幾場賽後上場敬禮時，都會多看球迷幾眼，留下最後的回憶，不過他隨後笑說，「還是會回球場，只是不同身分而已。」

(中時電子報)