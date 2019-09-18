鴻海創辦人郭台銘不願見國民黨總統參選人韓國瑜，文化大學新聞系主任胡幼偉今天動怒，他說，聽到郭辦發言人拒絕韓向郭請益。他感慨很深！他真的不懂，韓到底有哪一點對不起郭呢？韓國瑜應拿出氣魄，最近，就公佈副手人選！

胡幼偉說，韓贏了初選，好像犯了什麼大錯一樣，只要有誰不爽，就說是韓「整合不力」？他沒有想盡辦法打電話給郭嗎？郭接了嗎？那意思好像是說：韓沒有搬個板凳，每天坐在郭府樓下，直等到郭願意「接見」韓小弟，韓才叫做「用力整合」囉？

胡幼偉表示，初選結束到現在，韓對郭沒一句惡言，韓也遲遲不宣佈副手人選，明眼人一看便知，這都是在對郭釋出善意。郭撒嬌了兩個月，全國有頭有臉的人如喪考妣一樣，惶惶不可終日，郭呢？每天派個發言人出來繼續撒嬌，韓依然擺低姿態，每天苦等郭大人息怒！他突然覺得，韓如此小心伺候著，恐怕才是他民調下降的主因吧！

胡幼偉指出，韓說個話，動則得咎，十面埋伏，敵人下黑手，自己人放暗箭，搞成沒多少人敢公開幫他講話似的！那民調能不下降嗎？太不像話了嘛！所以，他勸韓，拿出點氣魄，最近，就公佈副手人選！大聲喊：「我就是要贏！」「我有庶民苦民的支持，ㄧ定會贏！」不要再等郭了！再自我矮化下去，只會毀了自己的氣勢，人家還是照樣酸你！有什麼好怕的？

胡幼偉問韓國瑜，是郭台銘重要，還是幾百萬庶民苦民重要？拿出氣魄，勇敢向前！人家有發言人，你也有發言人啊！人家的發言人每天哼哼哈哈地得意得很；你的發言人都在睡覺嗎？不會講幾句有膽識的話嗎？你要先展現必勝的氣勢，大家才有共襄盛舉的士氣啊！

胡幼偉說，他很少動怒。但打仗，就要有個打仗的樣子嘛！

(中時 )