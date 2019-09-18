秋蟹肥美，秋季正是嚐蟹的好時機！位於台中逢甲商圈的星饗道國際自助餐，趁著螃蟹肥美之際端出12道風味鮮蟹，特選台灣人最愛的三點蟹、青蟹、旭蟹、花蟹等多種蟹類，將多國最受歡迎的蟹料理端上餐檯搶客！

星饗道國際自助餐主廚陳俊志表示，台灣人特別愛吃蟹，因此研發烹調了12道秋蟹料理，推出「蟹仔遊世界」，以台灣人為之瘋狂的三點蟹變身成多國料理。首推「泰國風味咖哩蟹」，濃厚的南洋風情，放入南瓜盅裡，南瓜的甜柔和了綠咖哩的嗆辣，也讓咖哩的醬汁變得更為濃郁，搭配法國吐司在口中交織出不同層次的香料風味。

陳俊志也為起司的愛好者研發「法國火焰溶漿香檳蟹」，鮮美的蟹加上醉人的香檳秘製醬汁，還有三倍起司的濃郁香氣，可以牽絲的北歐螃蟹料理，再用挪威魚子醬點綴其中，鮮上加鮮的美味。

喜愛口感較為辛辣的饕家，建議不可錯過「香港避風塘蟹」，再加入乾椒炒的色澤紅亮、鮮香麻辣、香辣濃厚過癮，開啟味蕾的五滋六味；另一道香辣有勁的「新加坡胡椒蟹」乾式的胡椒蟹，一起鍋香氣逼人。

「蟹仔遊世界」還有新加坡辣椒蟹、匈牙利紅椒蟹、江蘇乾燒茄汁蟹、日本海味鮮蟹粥、英國奶香檸檬焗蟹、廣東金沙香酥蟹、日本蟹肉壽司、台灣古早味白玉蟹等12道風味鮮蟹。

星饗道自助餐晚餐加碼每人一隻現蒸活蟹，將最當季的食材，最簡單的料理方式，呈現出原味的鮮美。本次再加碼推出多種用餐超值優惠，好友家人慶生，3人同行壽星享獨享5折或一同歡慶享9折；長輩70歲以上全面5折。

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