9月18日凌晨0時許，海巡署北部分署第一岸巡隊粉鳥林安檢所值班人員發現一隻穿山甲在安檢所內到處探險，海巡人員立即先將穿山甲安置並通報宜蘭縣農業處協處。

穿山甲在安檢所到處趴趴走。(海巡署北部分署提供)

穿山甲誤闖安檢所 海巡暖心當保姆

第一岸巡隊粉鳥林安檢所值班人員聽見一陣狗叫聲，立即前往查看，發現一隻緩慢移動的奇怪生物進入安檢所裡，仔細一看竟是保育類動物穿山甲在安檢所到處趴趴走，海巡人員個個驚喜連連直呼：「好萌好萌」，因擔心穿山甲遭野狗攻擊發生意外，隨即將穿山甲帶至安檢所裡實施照顧一晚，海巡人員也因為超萌穿山甲的到訪而舒緩勤務壓力，經與宜蘭縣農業處人員聯繫，因穿山甲無明顯外傷，於天亮後協助穿山甲帶至山區實施野放，結束這趟驚奇之旅。

穿山甲在安檢所到處趴趴走。(海巡署北部分署提供)

第一岸巡隊表示：除了查緝走私及非法入出境外，包含環境生態保育與救生救難亦是海巡署重要的工作項目，若發生相關事件均可撥打海巡署24小時「118」報案專線，將竭誠提供迅速、安全、完善之服務。

(中時電子報)