公路客運基本運價自2010年至今已9年未動，業者不滿油價上漲、基本工資增加造成經營負擔，去年7月由客運公會向交通部公路總局提出票價檢討，初審後漲幅調為15％至20％，交通部近日核定公路客運漲幅17.17％，並首度針對票差價給予補貼，預估每年要花3.18億元，預計9月底或10月出公告上路。

客運公會去年7月向公路總局提出18項營運成本檢討案，依照燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、行車人員薪資、修車材料、稅捐費用、通行費、站場租金等成本，要求調漲票價30％，公路客運起跳票價從25元漲至33元。

有客運業者指出，在物價上漲、基本工資調高、一例一休等環境下，業者處境艱辛，9年不動的營運成本再不檢討、不提高票價，會有人撐不下去。

交通部近日完成審查，核定公路客運基本運價從每人每公里2.97元漲到3.48元，漲幅為17.17％。考量公路客運經營成本上漲，將以增加補貼方式因應，不調漲票價，避免增加人民負擔。

據了解，補貼公路客運票價，將由公共運輸發展計畫經費支應，每年增加補貼金額3.18億元，可能在9月底或10月初公告上路。

(中時 )